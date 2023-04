Des vaches en plein centre-ville de Guéret avec Label Creuse, un mini Salon de l'agriculture

La scène n'est pas habituelle à Guéret : à côté de tracteurs, une trentaine de vaches ruminent tranquillement ce samedi 22 avril en plein centre-ville. Ce sont de belles limousines, des charolaises et des Salers. Elles sont installées de 8h à 18h place Bonnyaud pour "Label Creuse", un événement des Jeunes agriculteurs.

Une trentaine de vaches sont présentes place Bonnyaud d'après les JA. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Il s'agit d'un mini Salon de l'agriculture organisé par le syndicat creusois, pour promouvoir l'élevage et plus largement les métiers de l'agriculture, ainsi que les produits du terroir.

Il y a notamment un marché de producteurs, la présentation d'engins agricoles et un menu 100% creusois le midi. Ils proposent de découvrir quatre viandes creusoises : porc, volaille, agneau et bœuf, accompagnées de pommes de terre grenaille, fromage et gâteau aux noisettes fabriqués dans le département. La nouveauté cette année est la présentation des herdbooks limousin et charolais, sorte de registre généalogique des deux races.

Le GAEC Lebourg de Maison-Feyne, qui a remporté une médaille d'or au Salon de l'agriculture à Paris cet hiver, est présent pour rencontrer les consommateurs. En revanche, son taureau star, Onyx, n'a pas fait le déplacement...