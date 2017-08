Des vaches Highlands paissent dans des tourbières en Corrèze

Un couple d'éleveurs de Péret-Bel-Air en Corrèze, Sabine et Jacques Virole, misent sur des vaches de race Highlands, typique de l’Écosse, pour entretenir ses tourbières récemment rénovées. Huit spécimens viennent d'arriver.

Qui ne craquerait pas pour ces Highlands ? Elles sont petites, pas plus de 1m25 au garrot, elles ont un poil très long, blanc, châtain clair ou foncé, avec des mèches qui leur tombent sur les yeux, et surtout des cornes impressionnantes, jusqu'à 1m d'envergure. Mais c'est une autre qualité qui intéressait Sabine et Jacques Virole. "Je cherchais un race rustique, qui puisse se débrouiller seule pour entretenir les tourbières" précise Jacques. "Avec ces tourbières on a un peu l'impression d'être en Écosse. Ces vaches sont habituées à ce genre de paysage" ajoute Sabine.

"Des vraies débroussailleuses"

De fait les Highlands ont un appétit que rien n'arrête à la différence des vaches Limousines qui sélectionnent avec soin les herbes qu'elles mangent. "Ce sont des vraies débroussailleuses" souligne Jacques Virole. On les a même vues brouter des orties à pleine bouche". Trois autres spécimens doivent arriver dans quelques semaines. Si l'expérience est concluante le couple augmentera peu à peu son cheptel de Highlands tout en conservant son élevage de Limousines pour la production de veaux sous la mère. Et les Virole veulent aussi valoriser la viande de cette race méconnue en France alors qu'elle est très réputée au Royaume Uni pour son persillé parait-il aussi impressionnant que les cornes.