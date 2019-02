Des vaches Limousines en balade insolite au Jardin du Luxembourg, à Paris

Paris, France

Pour se démarquer parmi les milliers de bêtes participant au salon de l'agriculture, des éleveurs de la race Limousine prennent un peu d'avance et organisent une balade insolite, ce vendredi matin à Paris. Ils ont décidé d'emmener cinq vaches dans le Jardin du Luxembourg, pour promouvoir leur production et parler de leur travail. Une opération préparée depuis des mois, non sans quelques appréhensions, comme le confie Jean-Paul Rouvelaud. Cet éleveur de Saint-Martin-Terressus, en Haute-Vienne, est monté à Paris avec Majorette, une "calme et mignonne" génisse de 830 kilos. "On est tranquille sans trop l'être, en espérant qu'elle n'ait peur de rien. Ça c'est l'inconnu !" Mais la fierté prend rapidement le dessus sur les inquiétudes.

D'autres coups d'éclat pour la race Limousine en marge du salon de l'agriculture

Par le passé, les défenseurs de la race Limousine ont déjà fait preuve d'imagination pour faire le buzz. "Des vaches limousines se sont déjà promenées sous la Tour Eiffel, sur une péniche ou encore dans le métro parisien" rappelle un responsable du pôle de Lanaud, le berceau de la race Limousine. Jean-Paul Rouvelaud se souvient même d'un épisode encore plus fou, qu'il situe au début des années 1980, avec une vache appartenant à son père dont il a repris l'exploitation. "On en a même accroché une sous un hélicoptère ! Elle avait fait l'aller-retour à Paris juste pour ça."

A côté de ça, la balade de cette année dans le Jardin du Luxembourg fait plutôt figure d'une promenade de santé. Les éleveurs des cinq vaches sélectionnées pour cette aventure vont ensuite rester quelques jours au salon de l'agriculture. Pour Jean-Paul Rouvelaud c'est "comme des vacances : _on se retrouve entre très bons copains, on décompresse et on s'amuse un peu._" C'est aussi l'occasion de discuter des problèmes de la profession et de se serrer les coudes, notamment face aux attaques des anti-viande, très pesantes pour les éleveurs.