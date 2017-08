Des vaches normandes mises aux enchères dans l'Eure

La halle de Routot dans l'Eure a accueilli des enchères peu banales : une vente de vaches normandes. Quatorze bêtes étaient à vendre, entre 1200 et 1450 euros. Les vendeurs sont des producteurs qui partent à la retraite et les acheteurs des exploitants qui veulent se développer.

Des vaches normandes mises aux enchères et tout doit disparaître ! Quatorze bêtes étaient à vendre hier sous la halle de Routot, dans l'Eure, à l'initiative de l'Association des éleveurs de bovins de race normande. Des vaches laitières, toutes des femelles gestantes, dont les propriétaires actuels doivent se débarrasser avant de partir à la retraite. Prix de vente : entre 1200 et 1450 euros déboursés par des éleveurs qui veulent développer leur exploitation.

Une tradition qui remonte au XVIIe siècle

Sous la halle de Routot au coeur du village, on a l'habitude de vendre des animaux. Ou plutôt on avait l'habitude, puisque la tradition remonte au XVIIe siècle. Aujourd'hui, la vente se fait micro à la main. Chacune leur tour, les bêtes sont présentées aux acheteurs potentiels : âge, ascendance, caractéristiques physiques, etc. Les acquéreurs sont une poignée, venus pour agrandir leur troupeau.

Les deux vendeurs eux, sont sur le départ. Ils vendent leurs bêtes avant de partir à la retraite. A leur grand regret, ils n'ont trouvé personne pour reprendre leur exploitation. Mais Christian, éleveur à Beaumont-le-Hareng, se console en se disant que ses vaches seront bien traitées.

Je préfère les voir partir sur une autre ferme plutôt qu'à l'abattoir. La vie continue, elle vont pouvoir produire du lait, avoir des petits.