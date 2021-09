Des vaches vosgiennes dans les rues de Colmar

L'agriculture de montagne et son emblème, la vache vosgienne, c'est la ferme du futur. Florent Campello en est convaincu. Il est éleveur de vaches vosgiennes à Mittlach dans la vallée de Munster et président du CORAM, le collectif des races locales de massif. "C'est le maintien d'une biodiversité, le maintien des paysages ouverts qui favorisent le tourisme, le développement d'une économie grâce à la production de fromages et de viande et c'est aussi un aspect environnemental puisque ce que font les vaches naturellement, on n'a pas besoin de machines ni de gasoil pour pouvoir le faire".

12 vaches au centre-ville de Colmar

Pour faire passer le message, 12 vaches vosgiennes vont faire les fières ce dimanche après-midi dans les rues de Colmar à l'occasion d'une petite transhumance de 15h00 à 16h30 au départ du champ de Mars. "Elles seront lavées, brossées, chouchoutées et parées de leurs plus belles cloches de transhumance" explique Florent Campello. Le CORAM se réunit jusqu'à mardi à Colmar. Ses membres travaillent avec d'autres pays européens pour faire inscrire la transhumance au patrimoine mondial de l'UNESCO.