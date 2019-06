Des veaux en triplés au Gaec de la Motte à Bournois

Bournois, France

Le phénomène est rarissime. Il y a tout juste une semaine, une vache d'une exploitation de Bournois près de l'Isle-sur-le-Doubs a donné naissance à des triplés. Trois veaux, sortis les uns derrière les autres. L'agriculteur, Jean-François Boucard qui procédait seul au vêlage, a découvert cette fratrie en temps réel. "Au lieu des quatre pattes habituelles, il en a découvert douze", confie l'agricultrice Anna Boucard. Une première dans cet élevage de 46 vaches laitières du Doubs central.

Anna Boucard aux cotés des trois veaux, quelques heures après la naissance - Jean-François Boucard, Gaec de la Motte

Les trois veaux de 30 kilos chacun se portent très bien, tout comme leur mère. L'agricultrice, Anna Boucard, férue des réseaux sociaux et fidèle auditrice de France Bleu, a lancé un appel à idées pour donner un prénom à ces trois veaux. Avec la lettre P. "Je suis 100 % connectée. Et le matin, je donne la météo sur France Bleu. Alors quand j'ai besoin de prénoms, je demande aux auditeurs de me faire des propositions. Ça fait parler de l'agriculture". Les propositions ont affluées sur le portable d'Anna. Des plus farfelues aux plus originales : Pastis, Pernod, Prunelle... ou encore Pif, Paf, Pouf. Finalement, le couple optera pour Paille, Paturin et Pipo.