Des vendanges exceptionnelles en Alsace en 2018

Les coteaux alsaciens se sont bien accommodés de la sécheresse estivale. La récolte 2018 est généreuse à la fois en qualité et en quantité. Les viticulteurs vont pouvoir reconstituer leurs stocks de vins AOC.

Colmar, France

"2018, le millésime qui redonne le sourire ! " C'est ainsi que le CIVA, Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, salue ce nouveau bilan de la récolte de l'automne dernier.

La collecte 2018 est en effet exceptionnelle, autant pour sa qualité que pour les volumes vendangés. Les conditions climatiques très particulières ont favorisé la vigne. Durant les premiers mois de l'année, il a beaucoup plu et les sols ont reconstitué leurs réserves en eau. Puis le printemps chaud a provoqué la floraison rapide et prématurée des vignes, dès le mois de mai. L'été très chaud qui a suivi a obligé la profession à vendanger plus tôt que prévu, dès le 22 août pour les crémants, puis à partir du 3 septembre pour les vins tranquilles.

Le pinot grand gagnant

"Les résultats en cave sont très prometteurs", assure le CIVA, "les crémants sont magnifiques, frais et racés. Les pinot gris et noir sont les grandes réussites de ce millésime".

On nous promet des Gewurztraminer 2018 "très aromatiques avec des notes épicées, typiques d'un millésime chaud".

L'été indien a favorisé les vendanges tardives et la sélection de grains nobles. Les volumes annoncés sont parmi les plus élevés de ces trente dernières années.

Un été de rêve

La sécheresse estivale inquiétait la profession, qui s'attendait à une récolte plutôt basse. Il n'en est rien. La vigne a traversé sans anicroches les rares épisodes de grêle, la chaleur a immédiatement séché les baies abîmées par les grêlons.

Au final, les rendements sont élevés, proches des niveaux de 2016. Les caves alsaciennes vont pouvoir reconstituer leurs stocks après plusieurs années de vendanges déficitaires, quatre en six ans.

15.628 hectares de vignes sont exploités en Alsace. La surface allouée à chaque appellation est constante : 70% pour l'AOC Alsace, soit 10.877 hectares. Les grands crus AOC occupent 850 hectares et le crémant AOC, 3.900.