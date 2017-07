3 mois après, retour dans les vignes frappées par la gelée noire

Le volume des vendanges 2017 devrait être historiquement bas en raison des périodes de gel du printemps dernier. Dans l'Hérault, l'épisode de gelée noire du printemps a touché 20.000 hectares. 3 mois plus tard, on retourne dans ces vignes.

Les vendanges 2017 seront historiquement basses. Le ministère de l'Agriculture vient de livrer une première estimation, soit une baisse en volume de près de 17% par rapport à l'an dernier et même inférieure à celle de 91, quand déjà le gel avait sévi. Secteurs les plus touchés: le Bordelais, l'Alsace, le Jura. En Languedoc, la baisse est estimée à 6%.

Dans l'Hérault, l'épisode de gelée noire remonte au 20 avril, dans un couloir allant de Pomerols à Bédarieux. Il a frappé 20.000 hectares de plantations. A l'époque on parlait d'une perte d'un million d'hectolitres.

Le Domaine La Grangette à Castelnau-de-Guers a été touché à 60% par la gelée © Radio France - MC

Retour au Domaine La Grangette à Castelnau-de-Guers

Au lendemain de l'épisode de gel, France Bleu Hérault était allé sur le Domaine La Grangette à Castelnau-de-Guers, particulièrement touché, à plus de 60%. On est allé prendre des nouvelles. La vigne se remet doucement mais les vendanges à venir s'annoncent douloureuses. Certaines parcelles ne produiront quasiment pas de raisin.

Quand on rentre des cuvées où il n'y a rien, ça c'est difficile.

La propriétaire Christelle Caron a fini par ne plus aller dans les vignes les plus abîmées, pour ne pas se saper le moral. "Là vous voyez, il n'y a pas grand chose. C'est tout petit, pas joli. C'est pas prêt. Moralement ça va être très dur. Quand on rentre des cuvées où il n'y a rien, ça c'est difficile."

Christelle Caron, domaine La Grangette: "Les vendanges.. moralement ce sera difficile".

Christelle Caron sur son Domaine La Grangette à Castelnau-de-Guers. "Au moins la vigne est repartie. On aura une récolte correcte l'an prochain" © Radio France - Ciavatti

Heureusement, elle et son mari sont assurés contre le gel, ce qui est rare. Seul 15% des vignerons le sont. "Mais ça ne remplace pas l'argent d'une récolte" dit-elle. Et ajoute, dans un sourire: "les anciens disent que quand il n'y a pas de récolte une année, il y a double récolte l'année d'après... On y croit !"

Les grappes qui ont poussé après la gelée ne seront pas mûres à temps pour les vendanges. © Radio France - Ciavatti

Reportage Marie Ciavatti

La cave coopérative de Montagnac a perdu la moitié de son Picpoul

Trois mois plus tard, la cave coopérative de Montagnac estime avoir perdu un tiers de sa récolte. "Le manque à gagner est énorme, soupire son président Christian Boineau. On perd sur le volume et on a perdu une grosse partie du Picpoul de Pinet: 50% de notre récolte. C'est notre image de marque, le plus valorisé. Alors on va faire à l'économie, limiter les frais, stopper les investissements parce qu'en janvier quand les acomptes vont arriver sur la petite récolte, c'est là qu'on va toucher le mal du doigt. Y en a qui vont être vraiment dans le pétrin."

Christian Boineau, président de la cave coopérative de Montagnac

La cave compte 300 coopérateurs. Christian Boineau a lui même 46 hectares avec un associé, à Aumes, Castelnau de Guers et Montagnac. La moitié de ses parcelles a été touchée par le gel. Mais "le fait que les vignes ont repoussé, ça fait moins mal au ventre. Parce que quand on est arrivé le premier jour et qu'on a vu les vignes toutes marrons, ça fout un coup au moral. On n'a plus cette vision catastrophe. On devrait limiter la casse. Mais je fais pas cocorico encore!!! On attend de voir ce que vont donner les vignes."