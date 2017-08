Des vendanges précoces et particulières cette année dans le Loiret

Aucune date n'est encore fixée pour le début des vendanges dans le giennois et l'orléanais, mais elles devraient débuter plus tôt cette année, avec 10 à 15 jours d'avance par rapport à la moyenne de dernières année. 2017 est une année particulière, marquée par un épisode de gel en avril dernier.

"Je n'ai pas encore de date à vous donner, je dois faire les prélèvements, regarder mes raisins de près, mais je pense vendanger autour de la mi-septembre" confie Dominique Billereau, dans sa cave d'Ousson sur Loire. Ce qui préoccupe ce vigneron-récoltant en AOC Coteaux du Giennois, c'est l'épisode de gel du printemps qui l'obligera sans doute à vendanger en plusieurs fois. "C'est très différent des autres années, moi j'ai gelé à 50% par exemple, donc on a des vignes qui ne sont pas du tout homogènes, il y a des parcelles très mûres, d'autres qui ne le sont pas du tout". Dominique Billereau attend comme les autres la publication du "ban des vendanges" pour être plus précis, c'est la date officielle à laquelle les viticulteurs, dans chaque appellation, sont autorisés à commencer leur récolte. Côté qualité le vigneron est assez optimiste : j'aurais moins de rendement mais les raisins sont beaux". Le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre confirme que les vendanges dans tous les vignobles seront précoces, "dans le giennois, elles devraient débuter dans la semaine du 11 au 15 septembre".

Un peu plus tôt dans l'AOC Vins de l'Orléanais

Beaucoup plus à l'ouest, dans les vins de l'orléanais, qui ont fêté l'an dernier leur entrée en Appellation d'Origine Contrôlée, c'est le même constat : "on sera en avance" confie Valérie Deneufbourg, viticultrice à Cléry Saint André. "En général on commence aux alentours du 20 septembre, cette année ça risque d'être plutôt entre le 5 et le 10 septembre, avec des situations très disparates en fonction des parcelles". Ici aussi, le gel du printemps a laissé des traces, les rendements seront moins importants.