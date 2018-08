Les vendanges devraient arriver plus tôt cette année, dans le Bordelais. Et si certains vignobles ont été durement touchés par la grêle du mois de juillet dernier, à Saint-Émilion, les vignerons s'attendent à un millésime de grande qualité.

Le soleil et la chaleur permettent de rattraper, par endroits, les dégâts causés par la grêle et le mildiou

Saint-Émilion, France

Avec le soleil et la chaleur, le raisin arrive plus vite à maturité. Ce n'est pas une science exacte, mais vu le temps qu'il a fait en Gironde cet été, les vendanges devraient se faire cette année avec une petite semaine d'avance : "Pour le vin rouge, cela devrait commencer tout doucement à partir du 10-12 septembre, avant de s'amplifier à partir du 20-25, estime Philippe Raymond, le responsable du service technique et contrôle au Conseil des vins de Saint-Émilion. Pour les blancs, cela devrait démarrer la semaine du 27 août." Au Château Tronquoy-Lalande, à Sainte-Estèphe, la vendange des blancs débute même ce mardi.

Les vignobles touchés par la grêle et le mildiou

La date des vendanges est bien évidemment conditionnée au temps qu'il va faire ces prochains jours. Et là, tous les vignerons ne sont pas logés à la même enseigne. Dans l'ensemble du Bordelais, 10.000 hectares de vignes ont été endommagés par la grêle depuis fin mai. Saint-Émilion fait partie des secteurs qui ont été épargnés. "Quand on a vu le printemps humide, le début de l'été avec les aléas climatiques, on était inquiets, poursuit Philippe Raymond. Et puis avec cette sécheresse et cette chaleur qui s'est installée... On a rarement vu un millésime sec de mauvaise qualité. Tous les voyants, sur la rive droite, sont au vert."

Autre coup dur, cette année : le mildiou. Selon les estimations du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le champignon aurait détruit de 15 à 25% de la récolte, toutes appellations confondues. Et même plus chez certains : "J'ai des pertes sur les merlots qui sont supérieurs à 50% et sur les cabernets francs de 15 à 20%", explique Guy Meslin, le propriétaire du Château Laroze, à Saint-Émilion. La faute aux intempéries du mois de mai, qui ont apporté le champignon, friand de chaleur et d'humidité.

Guy Meslin, propriétaire du Château Laroze à Saint-Émilion, s'attend à un millésime exceptionnel © Radio France - Thomas Schonheere

"Mais ce n'est pas le mildiou qui va affecter la qualité de la récolte, précise Guy Meslin. Aujourd'hui, il y a un ensoleillement exceptionnel. Et les grands millésimes sont toujours des années chaudes et sèches."