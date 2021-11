Des vignerons de Bergerac invités à coopérer avec leurs confrères moldaves

Le programme s'appelle PartnersInWine, en anglais à cause des financements de l'Union européenne et du soutien de l'association des chambres européennes de commerce Eurochambres, mais c'est bien la chambre d'agriculture de Dordogne qui l'organise, avec l'Office national de la vigne et du vin de Moldavie. Derrière le jargon institutionnel, il s'agit d'un échange de compétences entre le monde du vin de Bergerac et celui de Moldavie . La chambre d'agriculture de Dordogne cherche cinq volontaires, vignerons, négociants ou coopérateurs, pour un voyage d'échange aller-retour avec la Moldavie. Le vignoble moldave est dix fois plus grand que celui de Bergerac (environ 128.000 hectares contre 11.000 ha pour Bergerac et 1.500 Duras.), mais chaque côté pourrait profiter de l'expérience de l'autre. D'un côté, la Moldavie a besoin de développer ses certifications, par exemple "bio" ou "haute valeur environnementale" qui sont répandues chez 30% des vignerons de Bergerac. De l'autre, le Bergeracois peut prendre exemple sur la Moldavie pour ses exportations ; 42% des vins moldaves sont vendus à l'étranger, contre moins de 10% des Bergerac.

voyage aller-retour

Les cinq vignerons, négociants ou coopérateurs Bergreracois seront choisis parmi les volontaires, pour une série d'échange en visio, suivis d'un voyage en Moldavie du 17 au 22 janvier. Ils accueilleront en retour la délégation moldave du 14 au 18 février, après un passage au salon Vinexpo à Paris.

Pour le directeur de la fédération des vins de Bergerac Pierre-Henri Cougnaud, cet échange peut être autant bénéfique aux Bergerac qu'aux Moldaves Copier

Les viticulteurs, négociants et coopérateurs viticoles de Bergerac ont jusqu'au 26 septembres pour déposer leur candidature à cet échange avec la Moldavie. Ils doivent s'adresser à maelle.muller@dordogne.chambagri.fr