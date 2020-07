Des vignerons souhaitent que les vins d'Alsace portent des noms de villages

Comme le "Nuits-Sainte-Georges " ou le " Châteauneuf-du-Pape", pourquoi par un "Riquewihr premier cru" ? Le Cercle Gustave Burger : un groupe de réflexion de vignerons alsaciens, souhaite que les crus et premiers crus prennent des noms de villages installés sur la route des vins . Il y a le choix, il y a 99 villages traversés par la route des vins.

L'objectif est de rebooster les ventes dans le vignoble qui ne représentent que 3% de la production française.

L'idée, c'est de redonner une identité de lieu aux vins d'Alsace. Une appellation qui serait bien sûr en complément des 7 cépages connus du vignoble ( Riesling, Guewurtz etc). Le dossier est entre les mains de l'AVA, l' Association des Viticulteurs d'Alsace.

La vraie identité de nos vignobles alsaciens, ce sont nos paysages, nos lieux et nos villages. Ce seront des noms qui feront un peu plus rêver et cela évoquera des images plus fortes pour nos consommateurs," Jean-Claude Rieflé