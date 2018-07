Les vins Muscats ont également leur Mondial et son palmarès 2018 vient de tomber. Il consacre 20 lauréats en France dont 5 en Vaucluse. Une nouvelle reconnaissance pour le vignoble de Beaumes-de-Venise qui rafle 4 médailles dont 2 en Or !

Ils sont sacrés Champions du Monde ! Le palmarès 2018 du concours international des Meilleurs Muscats du monde vient d'être publié. Plus de 20 pays y ont participé et 55 jurés internationaux ont examiné plus de 200 échantillons. Diversité, qualité, rigueur... les experts ont livré leurs jugements et distribué leurs médailles. La France en récolte 20 dont 7 en or et 13 en argent. Le Vaucluse se distingue avec 5 vins médaillés à l'occasion de cette confrontation internationale qui s'est déroulée début Juillet à Frontignan.

Le palmarès 2018 pour le Vaucluse

Les deux médailles d'or : Domaine de Coyeux pour son Muscat Beaumes-de-Venise Vintage 2009 ; la SCA Rhonéa pour son Muscat de Beaumes-de-Venise Bois Doré Collection 2013.

Les trois médailles d'argent : La Cave de Gignondas pour son Muscat Beaumes-de-Venise Terre blonde 2017 ; Les Vignerons de Canteperdrix pour son Esprit de Rosé, Muscat de Hambourg 2017 ; la SCA Rhonéa pour son Muscat de Beaumes-de-Venise Bois Doré Collection 2012.

