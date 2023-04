Des viticulteurs de Dordogne ont passé la nuit dans leurs vignes pour tenter de les préserver du gel

Ce mercredi 5 avril, le soleil se lève enfin sur les 40 hectares de vignes de Nicolas Brouel à Saint-Méard-de-Gurçon dans le Bergeracois. Le viticulteur a toujours un œil sur le thermomètre. "On a eu des moments à -0,3°C. Là on est à 0,5°C", explique-t-il en direct sur France Bleu Périgord.

La nuit a été compliquée pour lui, notamment à cause des "vents très changeants. Il y a des moments plus froids, des moments plus chauds, c'est compliqué."

"Il ne gel pas forcément avec ce qu'on fait"

Dans ses vignes, plusieurs techniques ont été mises en place : "On a une éolienne. On a aussi fait de l'aspertion : on arrose les bourgeons pour que des glaçons se forment autour et que ça reste à 0 degrés à l'intérieur, que ça ne descende pas en dessous. Sinon le bourgeon est mort et ne repart plus."

Il croise les doigts : "Le glaçon est formé. Dans la théorie ca va fonctionner. Dans la pratique on verra." Le viticulteur reste prudent parce que**, malgré tout ce dispositif, "ça n'avait pas fonctionné l'année dernière. On avait eu -6 chez nous."**