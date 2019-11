Des volailles de Licques en nuggets et cordons bleus

Elle est plutôt haut-de-gamme, label rouge et IGP, mais la volaille de Licques de modernise. Les éleveurs viennent de lancer des nuggets et des cordons bleus, pour répondre à la demande des consommateurs. Ils ont investi 4 millions d'euros, mais ne renoncent pas à la qualité de leur production.

Licques, France

Ils fabriquent déjà des saucisses et des conserves : les éleveurs de volailles de Licques cherchent de plus en plus à transformer leur production, comme l’explique Jean-François Delzoide, éleveur depuis 15 ans : "Aujourd'hui, le poulet entier est compliqué à vendre. L'évolution veut que nous transformions notre production, c'est pour cela que nous lançons les nuggets et les cordons bleus. On va faire des produits haut-de-gamme."

Sur ce marché du pané, on parle beaucoup de prix, mais il y a toujours un public qui est prêt à mettre un peu plus cher, pour la qualité.

Les nuggets et cordons bleus en volailles de Licques contiennent 90% de viande, contre 50% pour les autres produits du marché. © Radio France - Matthieu Darriet

Les cordons bleus et nuggets de Licques affichent 90% de viande, contre moins de 50% pour les produits bon marchés, ce qui doit permettre de se démarquer, pour Samuel Leclerc qui s’occupe de la nouvelle ligne de production : "Nous, ce n'est pas de la viande reconstituée. Le filet est entier, on n'y touche pas, avant de passer dans la machine et de le faire mariner. Et le bacon, c'est du filet de dinde fumé. "

C'est quand même meilleur quand il n'y a que de la viande et pas d'additifs.

Déjà distribués dans des magasins en direct de la ferme et un peu en grande distribution régionale, ces nuggets et cordons bleus pourraient trouver leur place également dans les cantines scolaires. Mais il faudra trouver plus d’éleveurs, dix par an, pour suivre la demande.