Des vols dans les fermes de la Mayenne : "Les malfrats ont souvent un coup d'avance"

L'inquiétude est grande chez certains agriculteurs de la Mayenne. Les vols de carburants ou de matériels sont récurrents, y compris dans les entreprises de travaux agricoles. Des larcins commis davantage dans le sud du département. Mercredi, le syndicat de la FDSEA a rencontré des gendarmes à Château-Gontier-sur-Mayenne. Et ce vendredi, des parlementaires ont écouté les exploitants sur le sujet.

Un renforcement des sanctions ?

Les agriculteurs réclament un renforcement des sanctions contre les malfrats et que l'on donne davantage de moyens aux gendarmes. Des vœux qui restent pieux pour l'instant. "Il faut que la justice donne des peines plus exemplaires. Parce que quand c'est juste un rappel à l'ordre qui est prononcé, je pense que ça peut faire doucement sourire le voleur. On aimerait aussi que les constructeurs de machines agricoles et les revendeurs puissent à distance bloquer un GPS par exemple", explique Florent Renaudie, le président du syndicat agricole de la FDSEA.

Les malfrats ont un coup d'avance

Les vols sont recensés majoritairement du canton de Cossé-le-Vivien à celui de Bierné-les-Villages, et les voleurs ont souvent un coup d'avance après avoir dérobé du matériel dans les fermes ou dans les entreprises. "On a la possibilité de mettre une petite balise GPS. Cela permet de tracer l'outil, et donc par définition, le vol éventuel. Aujourd'hui, les individus ont quelques techniques comme entourer l'outil de papier aluminium. Cela empêche toute détection ou tout balisage", poursuit Florent Renaudie.

Repérer les plaques d'immatriculations

D'après ce producteur de lait et de volailles de Laubrières, il y a quelques réflexes à avoir sur une ferme pour se prémunir des vols, au-delà des caméras de surveillance ou de la domotique. "Si on aperçoit un véhicule inconnu et donc suspect qui tourne dans une cour de ferme ou une autre, il faut relever la plaque d'immatriculation. Cela peut aider les enquêteurs après".

Le préjudice pour un vol de carburant ou de matériel dans une ferme va de 3 à 5.000 euros généralement. Mais pour les entreprises de travaux agricoles, les dommages peuvent grimper jusqu'à 100.000 euros.