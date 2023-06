Désarroi des producteurs de piments d'Espelette pas ou peu indemnisés après l'orage de grêle

Ce mercredi 28 juin, les 66 producteurs de piments d'Espelette (sur 203 au total), dont tout ou partie de la récolte a été détruite par un violent orage de grêle huit jours plus tôt, avaient rendez-vous avec la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). Ils ont découvert qu'ils ne toucheraient quasiment rien de l'Etat. Le fonctionnement des indemnités agricoles en cas de catastrophe a changé depuis le 1er janvier pour tous les exploitants, quelque soit la culture. Désormais, l'Etat préfère accorder une aide pour souscrire une assurance. Les sinistrés du piment n'en avaient pas. Tant pis pour eux. Certaines exploitations se retrouvent menacées. Une cagnotte de solidarité a été lancée pour les aider.

"On est livrés à nous mêmes"

Désormais, leur a expliqué la DDTM, pour pouvoir prétendre à une indemnité de l'Etat, il faut qu'au minimum 50% de l'exploitation soit touchée. Une règle qui élimine d'office 28 parcelles, dont 30 à 50% de la production a été détruite. Pour certaines, ce sont des dizaines de milliers d'euros perdus. Pour les 86 autres parcelles éligibles, dont 38 entièrement détruites, la nouvelle règle de calcul de l'indemnité la réduit à peau de chagrin. "On n'arrivera même pas à récupérer 10% du chiffre d'affaire d'une année normale", assène Panpi Olaizola, le président du syndicat du piment d'Espelette. "On est livrés à nous mêmes".

Christian Aguerre est écoeuré : "cette année, on ne l'oubliera jamais. La survie de l'exploitation est mise en cause." Ce producteur a perdu la quasi totalité de ses 10.000 pieds de piments à Itxassou. Le violent orage de grêle qui a traversé sa parcelle, comme de nombreuses autres d'Ainhoa à Hasparren, a également détruit son verger. Toutes les pommes, alors que les branches en étaient pleines, sont à terre et les 150 pommiers sont blessés ce qui aura des répercussions sur plusieurs années. Le toit du poulailler a été endommagé et plusieurs volailles ont été tuées.

Des assurances prohibitives

Même son de cloche dans la ferme de Panpi Olaizola à Espelette. La grêle n'a pas fait dans le détail. Outre le piment, il a aussi perdu un hectare de verger, tout le foin qui devait être ramassé les jours suivants, et des brebis en estive, matraquées par des grêlons gros comme des balles de golf. Les toitures des bâtiments ont également été touchées. Mais pour ces dernières, pas d'inquiétude, elles sont assurées, contrairement aux cultures.

Aucun des 66 producteurs de piments touchés n'était en effet assuré. Il y a deux explications à cela affirme Panpi Olaizola : pour certains "on leur a annoncé des prix complètement prohibitifs." Christian Aguerre confirme. Il s'était renseigné en 2006, après un précédent épisode de grêle. "A l'époque, on nous annonçait des primes d'assurance équivalentes à environ 10 % de l'activité. C'est à dire que si on avait 50 000 € de production, grosso modo il fallait payer 5 000 € de primes par an rien que pour le piment." Beaucoup trop pour les charges d'une exploitation.

"C'est à peine de la charité"

L'autre explication, témoigne Panpi Olaizola, vient d'une erreur de certaines assurances. Lui c'était justement renseigné à l'automne dernier : "on m'a dit que le piment n'était pas assurable. Sauf qu'aujourd'hui, l'Etat dit qu'il était assurable et donc tant pis pour vous." La pilule passe mal.

D'autant qu'avec la réforme, les subsides accordés par l'Etat sont faméliques, se désole Christian Aguerre. Pour son piment, qui lui rapporte en moyenne près de 50.000 euros de chiffre d'affaire par an, "on nous annonce une indemnité de solidarité nationale de 2 000€. Ce n'est pas de la solidarité, à peine de la charité."

Les pieds de piment de Christian Aguerre à Itxassou atteignaient quasiment 1 mètre de hauteur lorsqu'ils ont été ravagés par la grêle © Radio France - Thibault Vincent

"On perd tout, renchérit Panpi Olaizola. On est pas loin de 10 000€ par hectare d'investissement avant même le début de la saison. Là, on a perdu tout ça et on n'aura même pas de revenu derrière pour compenser toutes ces pertes." Bien qu'ils aient tous les deux une production diversifiée sur leur exploitation, ce qui les sauve un peu, les pertes sont colossales et certains de leurs collègues pourraient ne pas s'en relever. "Là, il va falloir pendant un an ou deux qu'on ne se paye pas pour pouvoir arriver à avoir une trésorerie à zéro", affirme Christian Aguerre. Et impossible de mettre son personnel, son associé et lui-même au chômage technique. "Dans le monde agricole, ça n'existe pas."

Une cagnotte lancée sur Internet

Panpi Olaizola est même prêt à renoncer aux quelques milliers d'euros que pourrait lui verser l'Etat. Il préfère s'accrocher à ce qu'il peut sauver de sa production : "ça sera toujours mieux que les quelques miettes que l'on va nous donner en ayant rempli des dossiers pendant des heures. Ça va me demander d'appeler le comptable, de récupérer tout un tas de pièces justificatives pour gagner quelques centaines d'euros." Cette année, il a déjà renoncé à bénéficier du fond d'aide aux producteurs bio. "J'en ai marre d'avoir l'impression de demander la charité alors qu'on est juste en train de travailler, d'essayer de nourrir les gens le mieux que l'on peut."

Christian Aguerre s'interroge : "on fait ce métier parce qu'on l'aime. On a déjà vécu des années difficiles et on a pu remonter. Mais là, mon associé part à la retraite, moi j'en suis pas loin, donc ça pose pas mal de questions sur l'avenir de l'exploitation."

En attendant, pour aider ceux qui en ont le plus besoin à tenir et se relancer, le monde agricole au Pays Basque s'est mobilisé. Une cagnotte sur internet a été ouverte pour récolter des dons. Elle a été lancée par les associations BLE CIVAM Bio Pays Basque et Idoki, le syndicat paysan ELB, l'Inter-AMAP Pays Basque et les syndicats d'Appellation Piment d'Espelette et Irouléguy qui ont créé une commission technique pour répartir équitablement les fonds collectés entre les producteurs touchés.