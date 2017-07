Deux agriculteurs landais montent sur scène avec Manu Chao

Ce mardi soir, au vélodrome d'Arcachon (Gironde), deux producteurs landais sont montés sur scène lors d'un concert de Manu Chao. Benjamin Alquier et son cousin Nicolas ont créé une ferme biologique à Mimizan en 2011. Sur scène, ils ont parlé de leur histoire et de leur combat.

Lors du concert de Manu Chao, mardi soir à Arcachon, les deux agriculteurs bio landais ont parlé sur scène de leur combat, notamment, pour une agriculture plus propre. Ils ont ouvert une ferme et un magasin bio en 2011, la ferme Benico à Mimizan. Ils sont restés quelques minutes sur scène. Benjamin et Nicolas sont venus lire leur discours pendant plus de 3 minutes devant 10 000 personnes.

Accompagné de quelques copains avec une banderole, ils ont parlé de leur histoire, de l'agriculture d'aujourd'hui et du "wwoofing"; c'est à dire des personnes qui viennent travailler dans les champs en échange de la nourriture et du gîte. Leur intervention ci-dessous :

Les deux mimizannais ont été contacté par une connaissance commune avec Manu Chao. L'artiste franco-espagnol a déjà fait monter sur scène plusieurs défenseurs de la cause environnementale. Se retrouver sur scène avec son idole, c'était très émouvant pour Benjamin Alquier : " Porter notre message devant autant de personnes c'était important. Nous voulions montrer que faire une ferme biologique c'est possible, avec des copains , de la motivation et ça fait six ans que ça dure. "

Ils ont terminé leur passage sur scène avec le chanteur Manu Chao, sur la chanson "Fuera Monsanto". Tout un symbole pour les deux agriculteurs landais qui ont lancé des semences au public pour montrer leur opposition aux grosses entreprises comme Monsanto et Bayer.