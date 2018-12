Deux agriculteurs mayennais contrôlés par l'État après des actions de militants anti-élevage

Villiers-Charlemagne, France

La FDSEA, premier syndicat agricole, demande à rencontrer rapidement le Préfet de la Mayenne. Vendredi dernier, deux exploitations ont fait l'objet de contrôles des services de l'État. Et pas n'importe lesquelles puisqu'il s'agit de celles visées par des militants de l'association Direct Action Everywhere début novembre, à Villiers-Charlemagne et Quelaines-Saint-Gault. À l'époque ces militants avaient publié sur Facebook leur opération coup-de-poing pour dénoncer "l'élevage intensif et industriel". Pour la FDSEA le contrôle des services de l'État vendredi dans ces exploitations est tout sauf une coïncidence.

"Nous demandons des comptes à l'État. Qu'en est-il des deux délinquants qui sont entrés de façon intrusive dans les exploitations ? Sur internet il y a leurs adresses et ils ne sont pas poursuivis alors qu'a priori le dossier est sur le bureau du procureur. La visite était illégale, on affilie ses deux militants à des lanceurs d'alerte et cela permet de diligenter un contrôle payé avec nos impôts. L'illégalité permet donc de contrôler un agriculteur ? L'illégalité est reconnue par l'État ?"

Fin novembre, un des deux agriculteurs a déposé plainte. Une enquête est toujours en cours. On ne sait pas si les deux militants anti-élevage ont été entendus.