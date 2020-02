Deux berrichons concourent aux ovinpiades

Erwann et Jérémy ont tous les deux 19 ans. Ils ont été sélectionnés parmi 700 jeunes pour participer aux Ovinpiades au Salon de l'Agriculture ce samedi 22 février.

Erwann et Jérémy vont devoir montrer leurs connaissances et leur savoir-faire

Ils sont berrichons chacun à leur manière : Erwann est inscrit au lycée agricole de Châteauroux mais vit dans le Puy-de-dôme. Jérémy, lui, est indrien de naissance mais élève dans le lycée agricole de Limoges. Tous les deux fils d'éleveurs, tous les deux âgés de 19 ans, et tous les deux passionnés d'élevage ovin, ils ont été sélectionnés chacun dans leur département d'études pour représenter les couleurs de leurs établissements respectifs lors des Ovinpiades qui auront lieu ce samedi 22 février au Salon de l'Agriculture à Paris.

"Il y a des épreuves pratiques, comme trier les brebis, évaluer leur état de santé ou encore parer leurs ongles. Et puis il y a des épreuves de connaissances théoriques" explique Jérémy.

Tous les deux vont découvrir pour la première fois le Salon de l'Agriculture. Et s'ils stressent un peu, ils sont fiers de représenter l'avenir de la filière : "C'est aussi pour changer l'image. Il y a beaucoup d'éleveurs qui partent à la retraite. On veut valoriser le travail, les jeunes, le savoir-faire, l'agneau français et le bien être animal" précise Erwann.

Au total, 700 jeunes à travers la France ont participé aux épreuves de sélection. 38 vont représenter les différentes régions de France ce samedi.