Deux cas de virus aviaire: 104 communes de la Loire sous surveillance

C'est la mort de deux cygnes en bord de Loire, sur la commune de Chambéon, qui a été l'élément déclencheur. Après des tests, le virus de l'influenza aviaire de type H5N1, a été détecté sur ces deux animaux sauvages. Les analyses ont été confirmées mercredi dernier, le 12 octobre.

ⓘ Publicité

Alors, pour éviter la propagation de ce virus, la préfecture de la Loire a décidé de mettre en place ce vendredi 14 octobre une zone de contrôle temporaire où figure 104 communes de la Loire. Elles sont situées à environ 20 kilomètres autour du lieu où ont été découverts les deux cygnes.

Signaler en cas de mortalité d'un oiseau

Cet arrêté impose quelques règles et des appels à la vigilance à la fois pour les particuliers qui ont des poules et / ou des oiseaux chez eux, les chasseurs et les éleveurs professionnels :

Toutes les volailles, y compris les volailles de basses-cours et tout autre oiseau captif doivent être maintenus en permanence à l’intérieur des bâtiments ou sous filet. Leur eau et leur alimentation doivent être aussi protégées. Signalement de toute mortalité d'oiseaux auprès de la direction départementale de la protection des populations, de l’Office français de la biodiversité ou de la fédération de chasse. Des contrôles plus réguliers dans les élevages de plus de 250 oiseaux.

La préfecture de la Loire peut stopper la mise en place de cette zone de contrôle temporaire dans 21 jours s'il n'y a aucune nouvelle apparition de ce virus dans l’avifaune sauvage libre entre-temps.

Plus de détails sur le site de la préfecture de la Loire.