Deux chalutiers géants repérés au large de Cherbourg : les associations et pêcheurs manchois inquiets

Des ONG britanniques et françaises alertent sur la présence de deux chalutiers géants dans la mer de la Manche et dénoncent leur action "destructrice des fonds marins". Ce mercredi, les navires étaient au large de Cherbourg, et les pêcheurs manchois acceptent de moins en moins leur venue.

Manche, France

"Ils font un carnage en Manche en ce moment même." C'est de cette façon que l'ONG Sea Shepherd France alerte sur la présence de deux navires usines dans la Manche depuis une semaine. Ce mercredi, le Margiris, l'un des chalutiers les plus gros du monde, ainsi que le Annie Hillina, chalutier géant Allemand, étaient entre l'île de Wight et Cherbourg. Ce n'est pas la première fois que ces imposants navires de pêche industrielle s'approchent des côtes manchoises, mais leur venue est de moins en moins acceptée par les pêcheurs locaux.

"La Manche c'est l'endroit de la pêche artisanale, où les riverains vivent de leur métier. Ce n'est pas un endroit où ces bateaux qui parcourent le monde doivent finir par atterrir. Il y a assez d'océans où il y a de la place, qu'ils aillent ailleurs", lance Dimitri Rogoff, président du Comité régional des pêches de Normandie.

Les pêcheurs manchois déplorent notamment le fait que ces deux chalutiers géants ne se plient pas aux mêmes règles qu'eux, et que l'Union européenne le cautionne. "On pense qu'ils ciblent du maquereau. Mais pour nos pêcheurs, le quota est atteint et donc la pêche au maquereau est fermée. Et après on voit ces bateaux industriels, qui pêchent jusqu'à 250 tonnes de poissons par jour...Vraiment, ce n'est plus acceptable", s’agace le président du Comité régional des pêches de Normandie.

Derrière eux, on pêche des poissons morts

Les chalutiers géants, comme ceux présents dans la Manche actuellement, pêchent en grande quantité et proposent ainsi des poissons à des prix défiants toute concurrence. "Ce genre de chalutier extrait des océans par jour, l'équivalent de cinq bateaux par an. Ce qui met donc hors compétition économique tous les petits pêcheurs", explique Quentin Hoerner, président de l'association manchoise Ambassade des océans.

La taille des filets et leur profondeur fait que ces navires attrapent tout sur leur passage. "80 % de ce qu'ils prennent est susceptible d'être rejeté dans les océans. Ça peut être des dauphins, des petites baleines, des phoques...Quelles que soient leurs prises, il y a des dommages collatéraux considérables sur l'environnement", ajoute Quentin Hoerner.

Quentin Hoerner alerte sur une biodiversité mise en péril Copier

Dans la Manche, les pêcheurs ont déjà reçu la visite de ces chalutiers géants. Ils en connaissent donc les conséquences. "Quand on passe derrière eux, on pêche des poissons morts. Donc ces bateaux ont un impact fort, mais il est difficile de le mesurer sur l'ensemble de l'éco-système car nous n'avons aucune donnée sur eux", raconte Dimitri Rogoff.

Deux chalutiers déjà visés par des associations

Le Margiris, navire hollandais qui fait parti des plus gros chalutiers du monde (142 mètres de long pour 6.200 tonnes), a déjà été visé par des associations de protection de l'environnement à plusieurs reprises, notamment par Green Peace. En 2013, il a également été interdit de pêche dans les eaux australiennes.

L'autre chalutier usine présent dans la Manche actuellement, le Annie Hillina, a vu ses pratiques dénoncées dans une vidéo récemment publiée par Sea Shepherd, qui accuse le navire de "vider les mers".

Lamya Essembalia, présidente de Sea Shepherd France estime que "vu l'état des océans, il faut interdire ces bateaux, rentables seulement car ils sont subventionnés."