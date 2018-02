Nancy, Place Thiers, Nancy, France

Deux chèvres de Lorraine vont "monter" à Paris vendredi 23 février pour le Salon International de l'Agriculture. Deux chèvres habituées à la ville et pour cause : elles vivent à l'espace animalier du parc de la Pépinière de Nancy. Jacinthe, 3 ans, et sa mère Florentine, 6 ans, ont été retenues pour représenter la race. "C'est une race qui n'a été reconnue qu'en 2013", souligne Loïc Delagneau, responsable de l'espace animalier.

La chèvre de Lorraine a été sauvée de l'oubli grâce à des éleveurs. En 2006, il n'en restait plus que 80 !" - Loïc Delagneau

Florentine, la mère de Jacinthe, part elle aussi pour le Salon de l'Agriculture en compagnie de Loïc Delagneau, responsable de l'espace animalier © Radio France - Isabelle Baudriller

Aujourd'hui, on compte moins de 1 000 chèvres de Lorraine. C'est encore très peu et la présentation de Jacinthe et Florentine au SIA vise à promouvoir la race : "il y a 600 000 visiteurs au salon, c'est la plus grosse manifestation agricole européenne. Et c'est aussi l'occasion de sensibiliser les professionnels à la sauvegarde de cette race". Les chèvres de Lorraine se caractérisent par leur grande taille - près de 70 cm au garrot - et leur robe herminée grise et noire. "A l'espace animalier, nous préservons la race mais ces chèvres de Lorraine ont une vocation de travail. Elles sont adaptées aux pâturages et à une production laitière convenable. Le modèle économique est un peu différent du modèle productiviste", précise Loïc Delagneau.

Une trentaine d'éleveurs, jusqu'en Belgique

A Nancy, Jacinthe, Florentine, Bergamote, Brimbelle et leurs congénères font la joie des visiteurs et quittent leur enclos au printemps pour pratiquer l'éco-pâturage et donc remplacer les tondeuses sur des sites comme le parc de la Cure d'Air. Ailleurs, les chèvres de Lorraine font vivre une trentaine d'éleveurs. Dans l'est de la France. Mais ces bonnes marcheuses pâturent aussi dans le Sud-Ouest et en Belgique.