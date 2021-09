Deux creusois en finale des championnats de France 2021 de labour

Le premier, Sébastien Dallot, installé à Jouillat va vivre à cette occasion sa deuxième finale. Il faudra vite oublier la déception de la première avec "une parcelle tirée au sort très dure, une mauvaise charrue et des réglages du tracteur qui n'étaient pas bons". Sébastien reconnaît avoir succombé à la pression car c'est un rendrez vous agricole national qu'une finale. Cette fois-ci, l'expérience devrait jouer même si les séances d'entraînement ne sont pas nombreuses. "On laboure de moins en moins et le travail à la ferme nous prend beaucoup de temps".

Thierry Mérou agriculteur installé à Bussière Dunoise © Radio France - Christophe Poirier

La pression, il assure ne pas la ressentir. Thierry Mérou éleveur à Bussière Dunoise tentait sa chance pour la première fois en championnat de labour. C'est un véritable coup de maître de se retrouver en finale: " Je suis allé à la finale régionale en pensant faire dernier. Je ne voulais juste pas être la honte de mon département et puis voilà que je finis deuxième et que je décroche mon billet pour la finale!". Thierry n'a pas eu lui non plus l'occasion de beaucoup s'entraîner cet été, cependant il a bien son schéma en tête. "Aller droit devant, être régulier sans trace de chaume sur le labour et sans trace de roue sur le parcours".

Sans vouloir intimider nos compétiteurs, ils savent tout de même que le président de la République Emmanuel Macron sera sur place.