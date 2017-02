Deux Creusois représenteront le Limousin aux Ovinpiades

Dorian Pignaud et Bénédicte Poulet ont été sélectionnés lors la finale régionale à Saint-Yrieix-la-Perche, en Haute-Vienne parmi 40 concurrents. Fait exceptionnel, ils sont tous les deux étudiants au lycée agricole d'Ahun, dans la Creuse.

Le compte à rebours a commencé pour Dorian Pignaud et Bénédicte Poulet, les deux Creusois vont représenter le Limousin lors de la finale nationale des Ovinpiades, le 25 février prochain au Salon de l'Agriculture.

Ils se sont entraînés jusqu'à vendredi : parage des onglons, état de santé d'une brebis, état d'engraissement d'agneaux de boucherie, manipulation et évaluation de l'état corporel, tri de brebis.... Voilà quelques épreuves pratiques qui attendent nos Creusois. En attendant, c'est les vacances. Dorian Pignaud et Bénédicte Poulet vont en profiter pour réviser les épreuves théoriques notamment reconnaître les différentes races ovines.

Dorian Pignaud ira au Salon de l'Agriculture pour la première, il avoue qu'il est "un peu stressé, mais très content". Cet élève en terminale Bac Pro Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole, est originaire de Sagnat, il est arrivé premier de la finale régionale au bout de sa troisième tentative. Un point devant Bénédicte Poulet, en BTS. La jeune fille de 19 ans, originaire de Saint-Martin-Sainte-Catherine participera pour la deuxième fois à cette finale nationale des Ovinpiades, après 2014.

Faire tomber les Pyrénéens !

Les épreuves vont s'enchaîner samedi prochain et il faudra être rapide, le parage des onglons par exemple doit être effectué en quatre minutes maximum. Pour les aider, les animaux seront dans une cage de contention. Ils seront une quarantaine à prétendre au titre de meilleur berger de France, souvent remporté par les jeunes des Pyrénées.

Les Creusois ont des atouts, "ils maîtrisent tous les deux, Bénédicte est très forte en état de santé et Dorian en parage et engraissement" explique Diane Magnaudeix, enseignante de zootechnie au lycée agricole d'Ahun "c'est la première fois qu'on a deux élèves en même temps, rien que ça déjà ça me fait plaisir, en plus s'ils peuvent se placer tant mieux... S'ils se placent pas, je suis déjà très contente qu'ils aillent au Salon nous représenter."