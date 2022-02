Deux étudiantes du lycée agricole de Laval en lice pour devenir meilleure bergère de France

Deux étudiantes en BTS du lycée agricole de Laval concourent ce samedi 26 février pour devenir meilleure bergère de France. Lise Échard et Margot Rochard ont été sélectionnées pour représenter la région des Pays de la Loire au Salon de l'Agriculture à Paris. Les épreuves des Ovinpiades sont organisées toute la journée, avec au total 40 candidats et candidates originaires de toute la France. Les deux étudiantes de Laval sauront vers 18 heures ce samedi 26 février si elles ont terminé ou non en tête de la finale.

Beaucoup d'épreuves pratiques et un peu de théorie

Les étudiantes du lycée agricole de Laval ont révisé de longues heures pour être prête pour le jour J. "On a passé la journée à s'entraîner dans la bergerie du lycée. On a essayé d'attraper un peu des brebis, les asseoir. On a paré un peu, c'est tailler les ongles des brebis, parce que forcément, c'est comme nous les ongles poussent. Puis après, on a révisé nos races en salle. Et puis, on a fait un peu de questions de quizz, sur un peu de tout", détaille Margot Rochard, 19 ans.

Même si je n'ai pas forcément envie de devenir bergère, c'est toujours intéressant.

Margot Rochard, étudiante en BTS

Margot Rochard est quasiment incollable sur les moutons. Elle reconnaît avoir un point faible sur les questions de génétique. La jeune étudiante appréhende donc un peu ce concours, d'autant plus que c'est la première fois qu'elle participe au Salon de l'Agriculture. "Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et puis se retrouver face à des candidats qui, eux, seront excellents partout. Et aussi de se confronter à l'ancien meilleur berger l'année dernière, qui remet son titre en jeu, forcément, c'est impressionnant", confie-t-elle.

Margot Rochard et Lise Échard sont à la Une des articles de presse agricole, affichés dans les couloirs du lycée agricole de Laval. © Radio France - Maïwenn Bordron

Margot Rochard s'est inscrite au concours, même si elle ne sait pas encore si elle veut devenir bergère plus tard. "J'hésite encore. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plus attirée par les chèvres. Je n'avais jamais participé aux Ovinpiades donc j'avais envie aussi, surtout que mon père est éleveur de moutons aussi donc c'est un domaine que je connais bien", explique l'étudiante en 2e année de BTS production animale au lycée agricole de Laval. Ce concours est aussi un moyen de motiver les étudiants, selon Antoine Dubos, un des enseignants des deux étudiantes. "C'est aussi un moyen pour nous de les mettre dans un cadre proche du monde professionnel : on a des jeunes qui ont besoin de concret et ce concours c'est du concret pour eux", affirme le coordinateur du BTS production animale au lycée agricole de Laval.

Au total, une quinzaine d'étudiants en BTS au lycée agricole de Laval seront présents au Salon de l'agriculture à partir de ce samedi 26 février. Après le concours du meilleur berger/de la meilleure bergère de France, Margot Rochard, elle, tiendra un stand sur le salon du Conservatoire des races animales en Pays de la Loire, le Crapal, jusqu'à mercredi. Puis elle soignera des moutons tous les matins et tous les soirs jusqu'à la fermeture du Salon le samedi 6 mars.