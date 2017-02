Deux frères, une soeur et leur vache montbéliarde "Iroise" montent au salon de l'agriculture

Les trois frères et soeurs seront "pointeurs", chargés de noter les vaches montbéliardes en concours au Salon de l'Agriculture. Et "Iroise", une vache de la famille, du GAEC Roland de Voires (Doubs) fera partie des 41 vaches sélectionnées pour le concours agricole.

Matthieu, 16 ans, Mickaël 20 ans et Manon 23 ans sont frères et sœurs , et ils seront tout les trois "pointeurs", dimanche au prestigieux Concours Général agricole du salon de l'agriculture à Paris. Une histoire de famille exceptionnelle, peut-être même inédite, ils auront le bonheur de vivre leur premier "salon" ensemble . Mieux une vache du Gaec familial , Iroise, a été sélectionnée parmi les 41 plus belles vaches Montbéliarde de France, et sera en lice pour obtenir un prix. Iroise fait partie des 12 vaches venues du Doubs.