Deux moulins vauclusiens récompensés par la région pour la qualité de leurs huiles d'olive

Cadenet, France

Le moulin Bastide du Laval de Cadenet décroche deux médailles d'or au concours des huiles d'olive de la région PACA : une médaille dans la catégorie huile d'olive AOC Provence et huile d'olive de France fruité vert. Il obtient également une médaille de bronze. Médaille de bronze aussi pour le moulin du Prieuré de Margoye à L'Isle-sur-la-Sorgue.

La région PACA, ce sont 20.000 oléiculteurs, dont 5.640 professionnels et plus de 140 moulins implantés notamment en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône.