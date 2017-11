Deux nouveaux cas de fièvre catarrhale détectés en Haute-Savoie

Deux nouveaux cas de fièvre catarrhale ont été détectés en Haute-Savoie ce vendredi à Baugève et Lucinges, ce qui porte à quatre le nombre de cas de la maladie de la langue bleue mis au jour dans le département.

Deux nouveaux cas de fièvre catarrhale ont été détectés en Haute-Savoie ce vendredi.

Les bêtes malades ont été détectées dans deux nouvelles fermes à l'intérieur du périmètre interdit, précisément à Baugève et Lucinges.

On en est donc à quatre cas de la maladie de la langue bleue en Haute-Savoie après deux autres cas mis au jour au début du mois à Orcier et Lully.

La vaccination des bêtes se poursuit

8 000 animaux ont déjà été vaccinés selon la direction des services vétérinaires de Haute-Savoie.

La préfecture de la Haute-Savoie impose une zone interdite de 20 kilomètres autour des foyers (où les déplacements d'animaux sont interdits et le dépistage obligatoire) et une vaccination obligatoire sur cinq départements (Haute-Savoie, Savoie, l'Ain, Doubs et Jura).

24 000 animaux concernés en Haute-Savoie

24 000 bêtes se trouvent dans ce périmètre interdit en Haute-Savoie.

La fièvre catarrhale est une maladie non transmissible à l'homme mais qui empêche l'exportation des animaux.

à lire aussi La confédération paysanne juge inacceptable la vaccination préventive de tous les ruminants du Doubs et du Jura