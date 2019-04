Deux poulaillers font polémique à Veyras

Veyras, France

Une jeune agricultrice de 19 ans projette de construire deux bâtiments de 400 m2 pour élever de la volaille Label Rouge. Raoul Rove, un riverain a lancé une pétition, il vit en face de ce terrain. Les opposants au projet accusent Amélie Benvegut de faire de l'agriculture industrielle.

C'est sur ce terrain qu'Amélie compte élever environ 9000 volailles à l'année. © Radio France - Diane Sprimont

Je vais me référer à loi

Face à cette situation qui divise la commune de Veyras, le maire doit prendre une décision, "je vais me référer à la loi, assure Alain Louche. Actuellement, le passage de camion de plus de 7 tonnes dans ce secteur est interdit. Cet élevage nécessitera le passage de 15 et 20 tonnes." Alain Louche attend ces jours-ci, une réponse du service des routes qui statuera sur le passage de ces camions de 15 tonnes et plus. "Si le service des routes n'y est pas favorable, je ne pourrai pas autoriser cette construction", précise le maire.

Amélie et les riverains prêts à aller devant la justice

Cette jeune agricultrice est déterminée, "c'est malheureux de se dire qu'à 19 ans on doit se battre pour s'installer et travailler mais ce n'est pas deux personnes qui vont m'en empêcher."

De son côté Raoul Rove et sa compagne songent à demander un dédommagement en cas de construction des poulaillers, le couple souhaitent vendre sa maison, "je déposerai plainte ne serait-ce que pour être un peu dédommagé parce que ma maison vaut un bel appartement avec une terrasse mais avec le poulailler ce sera peut-être plus qu'un studio au rez-de-chaussée."