Deux premiers foyers de grippe aviaire détectés en Aveyron

Un premier foyer d’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé ce week-end du 16 avril dans un élevage de canards à Vezins-de-Levezou, près de Séverac d'Aveyron, à 40 kilomètres de Rodez. Les 14.000 canards présents ont été abattus. Un deuxième foyer a depuis été recensé par le Ministère.

Gers, Lot, Hautes-Pyrénées et Aveyron concernés en Occitanie

Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, des zones réglementées de protection et de surveillance sont mises en place dans un rayon de trois et dix kilomètres autour de l’élevage concerné. Elles concernent les communes de Vezins-de-Levezou, Saint-Léons, Saint-Laurent-de-Lévezou, Ségur, Séverac d’Aveyron et Verrières. Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques : les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs sont interdits.

Des zones réglementées avaient déjà été mises en place début avril, dans l’ouest de l'Aveyron cette fois, en lien avec un foyer situé dans le Lot. Pour l'heure, plus de 1.300 foyers ont été confirmés en France depuis l’apparition du virus en novembre dernier. La Vendée, les Landes et le Maine-et-Loire sont de loin les départements les plus touchés. En Occitanie, il y a 46 foyers d'élevage dans le Gers, 36 dans le Lot, 16 dans les Hautes-Pyrénées et donc 2 foyers en Aveyron.