Deux semaines après l'attaque de ses brebis, cette éleveuse s'équipe pour faire face aux prédateurs

Il y a deux semaines, Caroline Juillet, éleveuse de brebis Blackface sur la commune de Vallières a subi une attaque la nuit. 15 de ses bêtes ont été tuées, et dix blessées. L'office Français de la Biodiversité a mené son enquête, et a conclu que le loup était probablement à l'origine de l'attaque.

Pour lutter contre les attaques de prédateurs la nuit, la direction départementale des territoires lui a prêté des Fox Lights, des lumières installées autour de ses enclos, qui s'allument de manière aléatoire, avec des couleurs différentes. "Une Fox Light coûte une centaine d'euros. Si les Fox Light marchent, on investira sur des Fox Light sur la totalité de la propriété. Et puis nous, on nous avons investi aussi sur des caméras de surveillance. C'est tout ce qu'on peut faire, nous, pour l'instant," explique l'éleveuse.

L'Etat lui a aussi proposé d'installer des filets électrifiés. Une solution qui ne lui convient pas. " Moi, ce sont des bêtes qui ont des cornes mâles et femelles. On avait déjà testé les filets et elles partent avec." Elle aura également l'autorisation de tirer avec une arme à feu si elle voit un loup tenter d'attaquer son troupeau. Une idée à laquelle elle a du mal à se faire. "C'est triste d'en arriver là, même si c'est un prédateur. Maintenant, s'il n'y a pas d'autre solution, on le fera."

à lire aussi A Vallière, un animal égorge vingt-cinq brebis

Malgré tout ça, cette éleveuse n'est pas rassurée. "La surveillance, c'est quasiment 24 heures sur 24, donc c'est vrai que les nuits sont de plus en plus courtes. Pour moi, la peur, c'est encore une nouvelle attaque parce que je pense que j'ai payé assez de dégâts pour cette année." Maintenant, Caroline Juillet attend la fin des vêlages de ses brebis pour pouvoir estimer le montant de ses pertes. Mais pour elle, il va falloir quelques années pour se remettre de cette attaque.

Depuis fin décembre, 28 animaux sont morts dans des attaques attribuées au loup en Creuse.