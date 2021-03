Deux-Sèvres : Action des anti-bassines à la chambre d'agriculture

Des militants anti-bassines ont mené une opération coup de poing à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres ce vendredi 5 mars pour demander plus de transparence : quelles exploitations vont bénéficier du projet de 16 retenues de substitution et pour quels volumes d'eau ?

Une cinquantaine de militants anti-bassines se sont rendus à la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres ce vendredi 5 mars, aux Ruralies pour inaugurer "une chambre d'agriculture citoyenne". Ils ont déployé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Rechargez les nappes phréatiques avant de stocker l'eau" ou encore "300 euros par habitant du territoire pour 16 bassines".

Une trentaine de gendarmes sont présents et malgré les portes fermées, certains manifestants réussissent à pénétrer à l'intérieur. Ils ont rencontré les responsables de la chambre qui porte avec la Coop de l'eau le projet de construction de 16 retenues de substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise. Projet dont le début des travaux a été reporté au mois de septembre.

Les manifestants sont maintenus à l'écart mais certains ont pu pénétrer dans le bâtiment © Radio France - Noémie Guillotin

Demande de transparence

Les militants opposés au projet réclament la transparence sur un certain nombre d'informations : quelles exploitations seront reliées aux bassines ? pour quelles surfaces irriguées et quels volumes prélevés ? "C'est un document que la Coop de l'eau aurait dû transmettre il y a deux ans dans le cadre du recours porté par le collectif inter-associatif. La DDT et la préfecture ont été mises en demeure d'obtenir ces documents, ça n'a toujours pas été fourni", dénonce Julien Le Guet, porte-parole du collectif bassines non merci.

"Des documents clés" estime le militant. "On a obtenu l'équivalent sur la Charente-Maritime et ces documents démontrent que les bassines sont bien pour les plus gros exploitants. Et que cela correspond bien à une augmentation de 20 à 50% de l'eau qui leur est consacrée. Donc nous ne sommes pas dans la substitution".

Des salariés sont choqués

"Je vais relayer la demande auprès de M. le préfet et du président de la Coop de l'eau. Je n'ai pas les éléments et je ne donne pas les données individuelles", a indiqué de son côté Jean-Marc Renaudeau, président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. "Des salariés sont choqués, ont vu déambuler des manifestants dans les couloirs. On a donc laissé la possibilité aux salariés de rentrer chez eux à midi pour qu'ils soient sereins et éviter la pression telle qu'ils ont pu la subir", poursuit-il.

Jean-Marc Renaudeau, président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres, et Pol Lefebvre, directeur, se sont exprimés sur l'action des militants anti-bassines © Radio France - Noémie Guillotin

Le préfet condamne l'intrusion

Le préfet des Deux-Sèvres a condamné dans un communiqué "l'intrusion de militants dans les locaux de la chambre". Emmanuel Aubry rappelle que "le processus inédit de concertation territoriale qui a abouti à la signature du protocole pour une agriculture durable a ménagé des temps et enceintes de concertation". Et assure que "toutes les données utiles, dans le respect de la sécurité des personnes et des règles économiques sont disponibles et figurent d’ailleurs dans le dossier d’autorisation".

Une procédure au niveau européen

Le collectif Bassines non merci en appelle également à l'Europe et a enclenché une procédure d'urgence auprès de la commission pétitionnaire. "C'est une commission où de simples citoyens peuvent se rapprocher de parlementaires pour faire constater que des directives européennes ne sont pas appliquées", explique Julien Le Guet.