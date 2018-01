La Mothe-Saint-Héray, France

L'aventure se concrétise pour les passionnés qui se battent pour faire revivre le chèvre-boîte. Ce fromage à pâte molle créé il y a plus de 100 ans, cousin du camembert, n'est plus fabriqué depuis la fermeture de la laiterie de Bougon en 2014. Mais une nouvelle fromagerie sous forme coopérative est en train de voir le jour à La Mothe-Saint-Héray. Un projet rendu possible notamment grâce au succès d'une campagne de financement participatif début 2017. Aujourd'hui, la construction du bâtiment est en cours et le démarrage de la production est prévu pour mars 2018.

1500 fromages par jour

Christian Gibault a été pendant 28 ans chef fromager à la laiterie de Bougon. "Cela donne envie de refaire du fromage", dit-il en arpentant la future salle de fabrication. 1500 fromages par jour sortiront du site. Du pur chèvre mais aussi du mi-chèvre et du vache. Tout au lait cru. Le chèvre-boîte sera bien sûr le produit phare. Son nom : le fromage du Pays des Murets. Un type de fromage difficile à produire explique Christian Gibault car "il faut une certaine température au caillage, au décaillage".

Le lait viendra des fermes alentours. Les producteurs respecteront deux cahiers des charges, celui du chabichou du Poitou AOP et celui de l'association Bleu blanc coeur. "Nos animaux seront nourris sans OGM, sans huile palme, avec des plantes produites en grande partie dans nos fermes", détaille Caroline Comte, éleveuse de chèvres à Bougon.

Un projet qui répond à une attente des consommateurs estime Hélène Braconnier, chargée de la communication : "Localement, les gens ont vraiment envie que cette fromagerie voit le jour à La Mothe-Saint-Héray. Cela correspond au _besoin de retrouver un peu de sens à la manière de consommer, de la proximité, du goût au fromage_". La fromagerie commencera avec six salariés et trois producteurs de lait. Objectif passer dans les trois ans à 15 salariés et 12 producteurs.