Les syndicats agricoles ressortent "déçus", "frustrés", de leur réunion au ministère de l'Agriculture ce jeudi soir alors que la mobilisation sur le terrain se poursuivait. Les Deux-Sèvres restent exclues en grande majorité des zones défavorisées et les mesures d'accompagnement sont floues.

Deux-Sèvres, France

Après trois jours de manifestations des agriculteurs et de blocages sur les routes des Deux-Sèvres, une réunion était organisée ce jeudi soir au ministère de l'Agriculture. Réunion à laquelle participaient les représentants des syndicats agricoles du département (FNSEA 79, JA, Condéfération paysanne et Coordination rurale) ainsi que le président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Ils ont été reçus pendant environ une heure par un conseiller du ministre Stéphane Travert et la directrice de cabinet.

"Déçus", "frustrés"

Les syndicats ont eu confirmation de ce qu'ils redoutaient, les Deux-Sèvres, sauf le marais poitevin, seront bien exclues de la future carte des zones défavorisées. C'est maintenant l'accompagnement qui pose question. Il est prévu que les agriculteurs perçoivent 80% de l'aide liée aux zones défavorisées en 2019, 20% en 2020. "Une sortie assez brutale", regrette Stéphane Clisson, porte-parole de la Confédération paysanne. "On a demandé à ce que cette période soit rallongée, on nous a répondu que ce n'était pas possible".

Des groupes de travail vont être mis en place. "C'est bien beau mais les groupes de travail, cela nous donne aucune certitude, aucune lisibilité hors les agriculteurs ont besoin de lisibilité", commente Alain Chabauty, président de la FNSEA 79 qui parle de "frustration". S'il devrait y avoir "pause dans la mobilisation" ce vendredi matin, les agriculteurs ont prévu de rediscuter ce vendredi après-midi. Et puis, "il faudra aussi travailler sur le fond. C'est un chantier qui s'ouvre", déclare Alain Chabauty.