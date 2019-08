Deux-Sèvres : des chèvres-naines à louer pour débroussailler vos champs

Depuis un an et demi maintenant, Louise Gautier loue ses chèvres, deux euros par jour, à des particuliers et des entreprises qui souhaitent faire débroussailler leur champs. C'est le concept de l'éco-pâturage et c'est très efficace.