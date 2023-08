Deux-Sèvres : l'espoir des éleveurs de volailles plein air face à une expérimentation sur la biosécurité

C'est un immense espoir pour les éleveurs de volailles en plein air. Le ministère de l'Agriculture vient d'annoncer le lancement d'une "expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole". Comprenez revoir les protocoles notamment face à la grippe aviaire et pourquoi pas les assouplir.

"Cela va apporter une preuve scientifique"

Aujourd'hui en cas d'alerte, tous les éleveurs doivent confiner leurs volailles sans distinction. Depuis des mois, la Confédération paysanne, le Mouvement de défense des exploitants familiaux (Modef), ou encore des collectifs comme "Sauve qui Poule" demandent au gouvernement de revoir cette mesure. Selon eux, les élevages en plein air et de faible densité ne représentent pas de risque dans la diffusion du virus. "On a bien vu l'année dernière que la quasi-totalité des cas venaient des exploitations intensives et claustrées", tient à rappeler Jean-Paul Gobin dont la ferme se situe sur la commune de Neuvy Bouin dans les Deux-Sèvres.

L'éleveur, qui avait refusé de confiner ses volailles en 2021, espère que cette expérimentation sera le moyen de prouver l'intérêt du plein air. "Cela va apporter une preuve scientifique." Il s'est d'ailleurs porté candidats, comme cinq autres exploitations des Deux-Sèvres pour faire partie de ce test.

Des doutes sur les clauses de l'expérimentation

Olivier Gazeau, éleveur sur la commune de Moncoutant-sur-Sèvre et membre du collectif "Sauve qui Poule", s'est lui aussi positionné. Comme Jean-Paul Gobin, il espère que ce dispositif va permettre de prouver l'intérêt du plein air. Mais il ne veut pas crier victoire trop tôt. "Déjà, on regrette le fait que cela arrive tardivement. Il y a des éleveurs qui ont jeté l'éponge. Et puis dans les clauses de l'expérimentation, il est évoqué que s'il y a des cas de grippe aviaire aux alentours, nos élevages seront touchés par les abattages préventifs comme les autres. Alors que pour faire une expérimentation, il faut justement confronter nos élevages à ces périodes difficiles, sinon on ne va rien prouver du tout."

La sélection de la centaine de fermes pilotes sera dévoilée au mois de septembre. L'expérimentation va durer jusqu'en mai 2025 avec un budget de 700 000 euros. À noter qu'il n'y a pas que la filière avicole qui est concernée puisque ce dispositif sera partagé avec la filière porcine, touchée par la peste africaine.