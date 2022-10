Deux Sèvres : la grippe aviaire touche une oie dans une basse-cour à Saint-Maixent de Beugné

C'est la préfecture des Deux-Sèvres qui alerte via un communiqué, un cas de grippe aviaire a été détecté dans les Deux Sèvres, dans une basse-cour de Saint-Maixent de Beugné, où une oie est touchée. La préfecture alerte sur le risque de retour du virus de l'influenza aviaire dans le département. Tous les oiseaux des communes alentours doivent être mis à l'abri, pour limiter les contaminations. Saint-maixent de Beugné est-elle même située dans la zone de protection du foyer de ST HILAIRE des LOGES en Vendée. L’influenza aviaire hautement pathogène est une maladie animale infectieuse, virale, très contagieuse qui affecte les oiseaux.

Des périmètres de surveillance et de protection sont mis en place

Les communes concernées sur le département sont :

- en zone de protection : COULONGES-SUR-L’AUTIZE, SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE;

- en zone de surveillance : ARDIN, BECELEUF, LE BUSSEAU, LA CHAPELLE-THIREUIL, FENIOUX, PUIHARDY, SAINT-LAURS, SAINT-POMPAIN, VILLIERS-EN-PLAINE;

- en zone réglementée supplémentaire : L'ABSIE, ALLONNE, LE BEUGNON, LA BOISSIERE-EN-GATINE, CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS, LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE, COULON, COURS, ECHIRE, FAYE SUR ARDIN, GERMOND ROUVRE, LES GROSEILLERS, LARGEASSE, MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE, NIORT, PAMPLIE, LE RETAIL, ST MARC LA LANDE, ST MAXIRE, ST OUENNE, SAINT-PAUL-EN-GATINE, ST REMY, SCIECQ, SCILLE, SECONDIGNY, SURIN, TRAYES, VERNOUX-EN-GATINE

Tous les oiseaux des élevages professionnels et non professionnels doivent respecter les mesures de biosécurité, dont la mise à l’abri, dans ce périmètre.

Il est demandé aux particuliers détenteurs d’oiseaux situés dans ce périmètre :

- de mettre à l'abri leurs volailles ;

- de prendre toutes les mesures pour éviter les contaminations liées aux véhicules, autres animaux et personnes étrangères à l’établissement et pour limiter l’accès des bâtiments aux rongeurs, aux insectes et autres nuisibles ;

- de protéger l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson des oiseaux sauvages ;

- de protéger et d'entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination, sans contact possible avec des cadavres ;

- en cas de mortalité anormale, de contacter son vétérinaire ;

- d'isoler et de protéger les cadavres avant leur enlèvement et le cas échéant, avant présentation au vétérinaire.

La préfecture rappelle enfin que la consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour l’homme.