Luzay, France

Olivier Giraudon élève 90 vaches allaitantes et cultive des céréales à Luzay, dans le Thouarsais et se désole de ce mois de septembre "sans quasiment une goutte d'eau". Conséquence, "on a commencé les stocks d'hiver depuis un mois et demi déjà alors qu'il faudrait les commencer maintenant". Déjà, l'an dernier, la situation avait été compliquée et l'agriculteur avait dû acheter "quatre camions de foin, environ 7000 euros". Cette année, heureusement, ses stocks sont un peu meilleurs. Mais il ne sait pas si cela suffira.

"On se sent abandonnés"

Dans les prairies, rien ne pousse. "Ce n''est que de la terre et des cailloux alors que ça devrait être vert", fait remarquer l'agriculteur installé depuis 2004. "Je pense que l'on va être de plus en plus confronté à des phénomènes météorologiques comme ça avec des abats d'eau comme en juin et après trois ou quatre mois de sécheresse. Mais que faire ?", demande Olivier Giraudon. "On va finir pas ne plus produire, on va diminuer les animaux comme ça se fait dans le secteur au niveau des vaches laitières".

Sa demande d'indemnités pour calamité agricole pour la sécheresse de l'an dernier a été refusé. "Je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs mais nous on n'a rien du tout. On se sent abandonnés c'est sûr". Alors il espère que la pluie va tomber vite, et en quantité.