La Mothe-Saint-Héray, France

Pari réussi pour le groupe de passionnés déterminé à faire revivre le chèvre-boîte. Ce fromage traditionnel des Deux-Sèvres créé il y a plus de 100 ans et disparu depuis la fermeture de la laiterie de Bougon en 2014. Des éleveurs et d'anciens salariés de la laiterie ont créé leur fromagerie à La Mothe-Saint-Héray : la fromagerie du Pays Mothais. Les premiers fromages sont commercialisés depuis une semaine. Fromages de chèvres donc mais aussi mi-chèvre et vache.

"C'est le Bougon d'autrefois"

"Une ancienne secrétaire de la laiterie et son mari chauffeur sont venus goûter, lui nous a regardé et nous a dit, c'est le Bougon d'autrefois", se réjouit Jean-Marc Mazin, l'un des fromagers, lui aussi ancien salarié de la laiterie. Attention, ne l'appelez plus Bougon mais fromage du Pays des Murets. Un chèvre-boîte fabriqué à partir de la recette traditionnelle, au lait cru. "C'est un patrimoine et un savoir que l'on conserve", poursuit le fromager.

Six salariés et cinq éleveurs participent pour l'instant à l'aventure de la fromagerie du Pays Mothais © Radio France - Noémie Guillotin

Pour l’instant, 1500 fromages sortent chaque jour de la production. L'heure est au développement de la commercialisation. La fromagerie dispose d'un magasin en vente directe. Et "on est à pas loin de 70 magasins qui prennent nos fromages. Cela va du petit magasin de bourg, aux plus grandes surfaces", précise Hélène Braconnier, éleveuse de chèvres et membre de la fromagerie coopérative. Un VRP s'occupe de la vente pour les Deux-Sèvres, la Vienne, mais aussi la Vendée et la Charente.

Contact. Fromagerie du Pays Mothais, Z.A la grande plaine à La Mothe-Saint-Héray. 05.49.40.64.21