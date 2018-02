Deux-Sèvres, France

Plusieurs convois de tracteurs se sont retrouvés vers 11h ce mardi 12 février au niveau de plusieurs entrées sur l'A10 et l'A83 autour de Niort. Ils font entendre leur mécontentement face à la nouvelle carte des ZDS. Une carte qui empêcherait près de 1.800 agriculteurs de toucher des aides. Cela représente parfois un tiers voire la moitié du revenu de certains.

Manifestation des agriculteurs des #DeuxSèvres contre la réforme des #ZDS. Ils ont prévu de bloquer jonction A10/A83. Entrées d'autoroutes autour de #Niort fermées pic.twitter.com/61iZP7Gh0y — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) February 13, 2018

Le but : bloquer la jonction et paralyser les deux autoroutes. Seulement les sociétés d'autoroutes ont anticipé cette mobilisation et empêché les automobilistes de prendre l'A10 et l'A83. Les agriculteurs bloquent donc une autoroute vide.

#manifestationsagricoles en cours vers Niort :

Sorties obligatoires : ➡️s/ l'#A10 en dir° de Bordeaux à Poitiers Sud (30) et en dir° de Paris à St-Jean d'Angely (34).

Entrées interdites : ➡️s/ l'#A10 dans les 2 sens à St-Maixent (31), Limoges-Niort (n°32) et Niort Sud (33) — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) February 13, 2018

Ils ne se découragent pas pour autant. Ils affirment "avoir un plan B" restant très évasifs sur le sujet. Vendredi 9 février déjà, les agriculteurs s'étaient mobilisés avec une action coup de poing à Bressuire, Parthenay et Niort.