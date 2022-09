Apres les incendies de l’été, les agriculteurs et les pompiers du SDIS 79 s'organisent pour coordonner leurs interventions. Il se sont réunis au Salon Ambiance Terre, à Bocapole, à Bressuire.

Deux-Sèvres : les agriculteurs et les pompiers renforcent leur collaboration après les incendies de l'été

SDIS 79 et agriculteurs réunis au Salon Ambiance Terre, au Bocapole, à Bressuire.

"Nous avons sauvé, ensemble, 2500 hectares de cultures depuis le début de l'année", souligne le Lieutenant-colonel Guillaume Leroy du Service Départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres grâce à la collaboration avec les agriculteurs du territoire. Dimanche 25 septembre, ils s'organisent pour mieux préparer leurs interventions en cas d'incendie.

De nouveaux outils face aux incendies

Si la sensibilisation et la prévention au moment des moissons existent déjà auprès des agriculteurs, les sapeurs-pompiers vont désormais être en lien avec un référent par secteur. Celui-ci sera chargé de prévenir et mobiliser une cohorte d'agriculteurs et leurs outils - des déchaumeuses ou des tonnes à eau - pour intervenir rapidement en cas de départs de feu. Les pompiers vont aussi mieux se positionner près des secteurs à risque

"L'idée c'est de mieux se connaître, de savoir où se trouvent les points d'eau et les 47 centres de secours du département", ajoute le chef adjoint des sapeurs-pompiers.

865 hectares brûlés

Jean-Marc Renaudeau, président de la Chambre d'Agriculture 79, souligne l'importance du renforcement de cette collaboration après les incendies de l'été. S'il n'y a pas eu de victime ni de dégâts au niveau des habitations, 865 hectares de culture, de broussaille et de haies ont brûlé depuis le début de l'année 2022. Du jamais-vu pour le département des Deux-Sèvres.

Plus de reconnaissance

Loïc Séchet a perdu l'une de ces machines cette année, en prêtant main forte à ses voisins pour sauver des flammes leurs cultures et leurs élevages, dans le secteur de Beaulieu-sous-Bressuire pendant que les pompiers, eux, protégeaient le village. "Nous aimerions autant de reconnaissance que les soldats du feu", regrette l'éleveur deux-sévrien.

D'autres agriculteurs souhaiteraient une meilleure indemnisation au moment de leurs interventions.