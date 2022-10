Deux-Sèvres : les anti-bassines organisent le rassemblement, le sujet abordé à l'Assemblée nationale

Les anti-bassines sur le terrain pour l'organisation de la mobilisation de ce week-end dans les Deux-Sèvres. "Une centaine de personnes s’est déjà installée à quelques kilomètres du chantier de Sainte-Soline sur des parcelles privées à l’invitation du propriétaire. Cet ex-irrigant de la coop de l’eau Vienne est aujourd’hui fortement critique du modèle bassine", indique le collectif Bassines non merci. Objectif : mettre en place un espace accueil camping pour faciliter la préparation du rassemblement.

Un référé liberté va être déposé, l'appel à manifester maintenu

Les opposants qui ont prévu de déposer "le plus rapidement possible" un référé liberté devant le tribunal administratif après les arrêtés pris lundi soir par la préfecture des Deux-Sèvres, notamment l'interdiction de manifester dans tout un périmètre autour de Sainte-Soline .

Un référé liberté peut être utilisé en cas d'urgence si une décision administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale liberté. Le juge doit se prononcer dans les 48 heures. La mobilisation est de toute façon bien "maintenue", insistent-ils.

Question au gouvernement de Delphine Batho

Le sujet a par ailleurs fait l'objet d'une question au gouvernement ce mardi 25 octobre à l'Assemblée nationale. La députée écologiste des Deux-Sèvres Delphine Batho a pris la parole, dénonçant un protocole sur les bassines "qui n'existent plus car l'État l'a piétiné. Les associations et les élus qui ont cru au dialogue ont été roulé dans la farine". Interpellant la Première ministre elle demande "allez-vous prononcer l'arrêt des travaux ? Allez-vous organiser un référendum local ? Ou bien allez-vous passer en force et faire des Deux-Sèvres et du marais poitevin le laboratoire d'essai de la guerre de l'eau qui couve partout dans le pays".

C'est Christophe Béchu le ministre de la transition écologique qui lui a répondu. "Une étude scientifique de juillet dernier du BRGM conclut au fait que ce sera bon pour les étiages, bon pour les débits. Ce projet continue d'être soutenue par le président [de Nouvelle-Aquitaine] Alain Rousset, par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres et il a fait l'objet d'actions en justice qui ne se sont pas soldées par des annulations". Le ministre qui poursuit: "oui la priorité ce sont les nappes phréatiques, c'est de diminuer les prélèvements et les usages mais faisons attention parce que l'eau pour l'agriculture c'est l'eau pour se nourrir. Ça n'est pas une privatisation de l'eau".

La chambre d'agriculture appelle à l'apaisement

Dans un communiqué, la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres appelle de son côté à l'apaisement. "Si des opinions divergentes peuvent s’exprimer, dans le respect de chacun, il est impératif que la sécurité des personnes et des biens soit assurée". Elle invite les agriculteurs du secteur à poursuivre leurs activités, notamment le semis des blés, plante essentielle à la confection du pain. Et leur demande de "conserver l’esprit de responsabilité qui les a toujours animés".