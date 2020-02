Deux-Sèvres : les Parthenaises de la famille Bodin prêtes pour le salon de l'agriculture

Les bêtes qui partent au salon sont "dorlotées" par Bernard, Nicolas et Frédéric Bodin

C'est une famille d'éleveurs habituée du salon de l'agriculture. Et des prix. En témoigne le mur de récompenses de la stabulation. Une centaine de plaques gagnées à Paris mais pas que. "C'est une fierté", commente Frédéric Bodin, 42 ans, installé sur l'exploitation familiale de Saint-Sauveur-de-Givre-en-Mai, dans le bocage bressuirais, avec son frère Nicolas.

Le "mur des trophées" de l'exploitation de la famille Bodin © Radio France - Noémie Guillotin

Elles sont dorlotées

Deux de leurs vaches ont été sélectionnées pour la 57e édition du salon de l'agriculture qui débute ce samedi 22 février à Paris : Irlande et son veau Praline catégorie élevage, Hirondelle catégorie bouchère. "On les choisi dans les meilleures vaches du troupeau. Après il faut les dresser, leur apprendre à marcher à la corde et les laver deux fois par semaine pendant deux mois avant le salon", détaille Frédéric Bodin. Des Parthenaises mises à part des autres, "dorlotées" pour séduire un jury attentif à "la docilité, l'arrondi de la culotte, la démarche de la bête", explique l'éleveur.

Le salon donne une notoriété

Frédéric Bodin participe au salon pour faire connaître la race, son métier d'éleveur. Et puis "le salon donne une notoriété. On peut avoir des contacts pour vendre des animaux reproducteurs dans des élevages en France voir dans le monde".

Le concours de la Parthenaise se déroulera le vendredi 28 février.