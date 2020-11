Deux-Sèvres : les porteurs du projet de bassines "gardent le cap"

Le dossier des bassines dans les Deux-Sèvres a connu des évolutions cette semaine : le départ de Delphine Batho des réunions de suivi du protocole et l'accord de financement par l'agence de l'eau. Les porteurs du projet réagissent.

La première tranche prévoit la construction de six bassines

"Je me sens trahi, je n'aime pas qu'on me mène en bateau". Réaction de Thierry Boudaud, le président de la Coop de l'eau qui porte le projet de construction de 16 retenues d'eau sur le bassin de la Sèvre niortaise, après l'annonce du départ de Delphine Batho des réunions de suivi du protocole d'accord signé il y a près de deux ans. La députée des Deux-Sèvres ressentant une "volonté de trainer les pieds" en matière de changement des pratiques agricoles.

à lire aussi Delphine Batho ne participera plus aux réunions de suivi du protocole d'accord sur les bassines

"Dont acte, le projet continue avec les associations environnementales, j'ai déjà échangé avec elles", poursuit Thierry Boudaud. "On voudrait tous avancer plus vite", mais le protocole "c'est toute une gouvernance, les diagnostics sont longs à mener avec les agriculteurs. Et le covid-19 s'est rajouté par dessus", explique le président de la Coop de l'eau.

C'est l'avenir du territoire qui est en jeu

Sur la première tranche qui prévoit la construction de six bassines, les diagnostics ont été réalisés sur 55 des 60 exploitations. L'objectif est de définir les engagements des agriculteurs sur la protection de la biodiversité, l'utilisation de l'eau, des pesticides ou encore la rotation des cultures. Des formations vont également être proposées aux agriculteurs.

"C'est l'avenir du territoire qui est en jeu", rappelle de son côté Jean-Marc Renaudeau, le président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. Le projet qui prévoit de stocker l'eau l'hiver pour irriguer l'été concerne 220 exploitations, 450 agriculteurs. "On est dans une démarche de progrès et le projet sera un accélérateur de tout ça", ajoute Jean-Marc Renaudeau tout en mettant en garde sur la question précise des pesticides sur des objectifs "trop ambitieux qui pourraient décourager les agriculteurs".

Financement de l'agence régionale de l'eau

Les porteurs du projet qui se félicitent du vote cette semaine de l'agence de l'eau pour le financement de la première tranche du projet, soit un peu plus de 9 millions d'euros. Il reste maintenant à savoir ce que va faire la Région Nouvelle-Aquitaine. Le début des travaux est programmé au printemps 2021.