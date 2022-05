Deux-Sèvres : Mobilisation pour défendre l'élevage de volailles en plein air à Niort

Le collectif Sauve qui poule et la Confédération paysanne se sont installés dans le centre-ville de Niort, samedi 14 mai , pour attirer un maximum de consommateurs venus faire le marché. Martine, une habitante, signe la pétition convaincue "Je viens les soutenir, j'ai toujours acheté mon poulet et mes œufs ici car ils sont élevés en plein air."

Sauver l'élevage de volailles en plein air

C'est l'objectif du rassemblement. Informer les consommateurs des Deux-Sèvres "de ce qu'ils vont avoir dans leurs assiettes demain" schématise Hélène Bailly qui milite "contre le poulet élevé en batterie". Un autre éleveur passe à travers la foule, rillettes de volailles sur un plateau. "Ce sont les dernières" craint Nicolas Soufflet. Après l'abattage massif de ses 482 volailles "saines", l'éleveur installé près de Moncoutant, est au chômage technique "contraint et forcé".

"Nous sommes plus impactés par les mesures du gouvernement que par la grippe aviaire elle-même" - martèle Hélène Bailly du collectif Sauve qui poule.

Des dizaines de riverains du centre-ville de Niort peuvent déguster des rillettes de volailles, ou du poulet mariné aux herbes sur le stand Sauve qui Poule. © Radio France - Sarah D'hers

Le collectif Sauve qui poule, constitué fin 2021 de 70 éleveurs indépendants s'opposent donc à toute mesure d'abattage d'animaux sains, mesure de précaution prise par le gouvernement pour enrayer l'épisode de grippe aviaire. "Nous sommes plus impactés par ces règles que par la grippe aviaire elle-même" déplore Hélène Bailly, l'éleveuse de Mazières-en-Gâtine. A ses côtés, autre éleveur, Jean-Paul Godin de la Confédération paysanne enchaine "ces mesures ne sont pas adaptées à la taille de nos élevages et affaiblissent nos animaux".

"Mes volailles sont dehors, je le crie haut et fort" clame une éleveuse du collectif Sauve Qui Poule.

Certains éleveurs et éleveuses présents ne respectent pas le confinement de leur volaille, et "ne le feront plus à l'avenir" promettent-ils. "Il faut apprendre à vivre avec le virus" concluent-ils.