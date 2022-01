Deux syndicats agricoles appellent à une "action de surveillance des prix" de la grande distribution

Les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs appellent leurs adhérents à se mobiliser jeudi pour une "action de surveillance des prix et des origines" de la grande distribution. La FNSEA les accuse de "tuer l'alimentation en France" au regard des "prix beaucoup trop bas" pratiqués.

Ils dénoncent des "pratiques commerciales à prix cassé en totale contradiction avec les dispositions réglementaires, démontrant un manque patent d'intention de se conformer à la loi". Deux syndicats agricoles, la FNSEA et Jeunes Agriculteurs (JA) appellent dans un communiqué leurs adhérents à se mobiliser ce jeudi pour une "action de surveillance des prix et des origines" de la grande distribution. Cette mobilisation intervient ce jour où se tient le comité de suivi qui encadre les négociations annuelles commerciales.

Invitée de franceinfo jeudi matin, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA a dénoncé les pratiques des grands distributeurs. "Ils sont en train de tuer l'alimentation en France, de faire fermer les exploitations agricoles", alerte-t-elle, les accusant de pratiquer "des prix beaucoup trop bas au regard des hausses de charges que subissent les agriculteurs". Sur la même ligne que le syndicat JA, elle accuse les acteurs de la grande distribution de "contourner" la loi Egalim 2 censée s'appliquer aux négociations commerciales 2022 et permettre une juste rémunération des agriculteurs.

Des agriculteurs contraints de baisser leur rémunération

"Quand vous lisez des promotions qui disent 62% de rabais, 62% de produit gratuit. Qui paie ? Ce sont les agriculteurs qui sont contraints d'avoir des prix moins élevés en rémunération pour que les distributeurs puissent se présenter comme les grands défenseurs de l'alimentation en France", a-t-elle dénoncé.

L'appel à la mobilisation ce jeudi a pour but d'inciter des agriculteurs à "aller voir sur place, dans les grandes surfaces, ce qu'il s'y passe. Nous avons vu les publicités, entendu les déclarations, nous voyons en faisant nos courses qu'il y a des marges qui sont excessivement élevées, des promotions qui sont au rabais".

Christiane Lambert a rappelé que le "coût de l'alimentation de nos animaux a augmenté de 13% en moyenne et de 30% pour l'alimentation des poules pondeuses. L'énergie a augmenté de 39%, les engrais de 79%. On est face à un contexte de flambée qu'on n'a jamais connu et donc il nous faut répercuter ces hausses sur la vente de nos produits, sinon nous n'aurons pas de revenus".

Réponse à la baguette à 29 centimes chez Leclerc

Cette journée d'action se veut être une réponse à Michel-Edouard Leclerc, le PDG des grandes surfaces du même nom, qui a décidé de vendre sa baguette de pain à 29 centimes d'euro. Un très bas prix qui a déclenché une polémique en France. "Effectivement. C'est une provocation. Comme il produit le pain, il achète la farine et 14 ingrédients parce que, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans la baguette du boulanger il y a trois ingrédients mais chez Michel-Edouard Leclerc, il y en a 14. Donc, c'est quand même de la sur-sophistication et pour la santé, ça ne doit pas être terrible quand même", raille la présidente de la FNSEA.

Elle prend également pour exemple Carrefour et son jambon de porc à 7,50 euros le kilo, contre 17 euros habituellement. "Comment fait-il pour le brader à 7,50 euros ? Nos volaillers ont aussi cité Auchan comme mauvais élève. Ils ont tous leurs travers. Le but, c'est de dire : "Attention, consommateurs, vous vous faites berner". Ça va tuer l'agriculture française et, demain, nous mangerons des produits importés qui présentent moins de garanties et qui ont une empreinte carbone beaucoup plus dégradée", alerte Christiane Lambert.