Deux vaches creusoises survolent les enchères au salon de l'agriculture

Onze vaches étaient présentées ce lundi 28 février aux enchères de race Limousine Label rouge, viande de boucherie, au Salon de l'agriculture. Et les Creusoises ont survolé les ventes. Jactance, du GAEC Lagautrière à Villard, 1 105 kg, âgée de 7 ans et demi (née le 21 septembre 2014) est partie pour 9 000 euros. Elle a été achetée par le Leclerc de Châtellerault, dans la Vienne. Et le record du jour est pour Novice, une Limousine de 5 ans et demi (née le 22 octobre 2016) et 1 073 kg, du GAEC Desassure à Chéniers. Elle est partie pour 10 000 euros ! Elle finira dans les assiettes du restaurant de l'abattoir de Limoges.