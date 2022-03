Deuxième foyer de grippe aviaire dans un élevage des Deux-Sèvres

La grippe aviaire se développe dans les Deux-Sèvres. Après un élevage de canards à La Boissière-en-Gâtine, c'est un élevage de dindons de La Chapelle-Saint-Etienne, commune déléguée de Moncoutant-sur-Sèvre qui est touché. L'élevage "a été mis sous surveillance suite à des symptômes exprimés par plusieurs individus. L’analyse complète de la souche du virus par le laboratoire national de référence de l’ANSES a confirmé le caractère hautement pathogène de la souche ce jour", indique la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué ce mercredi 2 mars.

Une grande zone réglementée

La préfecture précise que "par conséquent, une grande zone réglementée est définie sur le territoire des Deux-Sèvres, qui englobe l’ancienne zone du Busseau et les zones autour des deux foyers en élevage : à La Boissière-en-Gâtine et à la Chapelle Saint-Etienne. Au sein de cette zone sont définies deux zones de protection autour de chaque foyer et une zone de surveillance englobant les deux zones de protection".

Une grande zone réglementée a été définie. - Préfecture des Deux-Sèvres

Les autorités rappellent que tous les mouvements de volailles sont interdits dans ces zones où des mesures sanitaires strictes doivent être observées sauf dérogation accordée par le DDETSPP (contact : ddetspp-alerte-influenza@deux-sevres.gouv.fr)

La préfecture appelle "l’ensemble des filières professionnelles, les chasseurs et les particuliers détenteurs d’oiseaux à respecter strictement les mesures de protection contre l’influenza aviaire et à déclarer sans délai toute suspicion, dont des mortalités anormales en élevage, à la DDETSPP" et rappelle à nouveau que "la consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volaille – ne présente aucun risque pour l’homme".