" Deuxième round face au gel dans les vignobles tourangeaux, et j'espère qu'on sera pas KO cette fois-ci"

Pour en parler, Benoit Gautier, vigneron à Rochecorbon était l'invité de France Bleu Touraine ce mercredi matin. Il est aussi le président de la FAV en Indre-et-Loire, la Fédération des Associations Viticoles :

"C'est la mobilisation générale sur l'ensemble du département. Tous les vignobles sont concernés. C'est le deuxième round après la nuit dernière et j'espère qu'on ne sera pas K-O à l'issue de celui-ci.

En tout cas, tous les moyens ont été mis en oeuvre, que ce soit des bougies allumées, des bottes de paille enflammées pour protéger le vignoble, et le recouvrir de fumée au lever du soleil. D'autres sont équipés de système d'aspersion du côté de Bourgueil, Saint Nicolas-de-Bourgueil et Chinon qui sont très développés là dessus.

On pense aussi à nos _arboriculteurs. En fin de compte, c'est tout le monde du végétal qui doit parer à cette attaque générale_. Et va falloir tenir jusqu'à début mai.

Par rapport à hier, on a plus d'humidité ce matin et on frôle les -5 degrés. Donc, pour les vignes qui ne sont pas protégées,( majoritaires ) il y a aura de la casse".

Des épisodes de gel tardifs à répétition ?

"Il est vrai que les attaques de gel sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses. Il y a aussi le contexte économique qui fait que la moindre catastrophe dans le vignoble produit très vite des conséquences économiques. Accentuées par cette période Covid.

On peut s'assurer contre le gel mais c'est très cher. Vous connaissez le problème de l'assureur si le risque est récurrent. A partir du moment que les crises de gel sont à répétition, les primes se sont envolées. Ce qui fait que _beaucoup de domaines viticoles ont renoncé à l'assurance récolte_".